DEUTZ Aktie News: DEUTZ zieht am Vormittag an

Um 09:28 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 10,79 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24'745 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,35 EUR) erklomm das Papier am 10.09.2026. Mit einem Zuwachs von 23,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 47,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,206 EUR je DEUTZ-Aktie. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 585.30 Mio. EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,812 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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