DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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16.10.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Mittag
Die Aktie von DEUTZ zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 10,87 EUR.
Das Papier von DEUTZ konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 10,87 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172'444 DEUTZ-Aktien.
Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 13,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 22,82 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 48,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,206 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 06.08.2026. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 585.30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518.10 Mio. EUR in den Büchern standen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,812 EUR je DEUTZ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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