DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag im Minusbereich

Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 11,87 EUR abwärts. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 11,87 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 83'359 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,33 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 38,25 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,207 EUR. Am 06.08.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,97 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,877 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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