DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag schwächer

Die DEUTZ-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 11,54 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 11,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 660'089 DEUTZ-Aktien.

Am 10.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 13,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 36,48 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,207 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,877 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien für institutionelle Anleger ausgegeben

MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor 3 Jahren verdient