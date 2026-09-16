DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag in Rot

Die DEUTZ-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 11,62 EUR. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 11,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 366'208 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,89 Prozent. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 36,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,207 EUR je DEUTZ-Aktie. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,877 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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