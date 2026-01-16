Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.01.2026 16:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag Verlust reich

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 10,83 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 10,83 EUR. In der Spitze büsste die DEUTZ-Aktie bis auf 10,73 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 576'840 DEUTZ-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 10,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 1,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,154 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.11.2025 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 493.30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 430.40 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,903 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

