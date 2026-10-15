DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Einbussen

Die DEUTZ-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 10,34 EUR. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 10,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 609'772 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 29,11 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 7,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 29,11 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,206 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,812 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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