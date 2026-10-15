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15.10.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagmittag mit Kursverlusten

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 10,40 EUR abwärts.

DEUTZ
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Um 12:28 Uhr fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 10,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 10,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 381'834 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 29,52 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,206 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 585.30 Mio. EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,812 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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