DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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15.09.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag tiefrot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 6,1 Prozent auf 11,54 EUR ab.
Die DEUTZ-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,1 Prozent auf 11,54 EUR. Bei 11,54 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 11,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 507'560 DEUTZ-Aktien.
Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 57,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,213 EUR aus. Am 06.08.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 518.10 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,894 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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