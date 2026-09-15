DEUTZ Aktie News: DEUTZ verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die DEUTZ-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 11,98 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 11,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,81 EUR. Zuletzt wechselten 1'410'561 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 10,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 38,81 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,213 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Am 06.08.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 585.30 Mio. EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,894 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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