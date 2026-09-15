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15.09.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 11,87 EUR abwärts.
Die DEUTZ-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 11,87 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 11,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 953'114 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 13,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 38,25 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,213 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 585.30 Mio. EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,894 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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