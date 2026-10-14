DEUTZ Aktie News: Anleger schicken DEUTZ am Vormittag ins Plus

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 10,81 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'639 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,50 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,19 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,206 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,180 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,812 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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