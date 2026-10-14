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14.10.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ reagiert am Mittwochmittag positiv

DEUTZ Aktie News: DEUTZ reagiert am Mittwochmittag positiv

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 10,97 EUR.

DEUTZ
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Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 10,97 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 11,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88'212 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,70 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 33,18 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,206 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 585.30 Mio. EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,812 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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