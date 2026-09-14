DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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14.09.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 12,69 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 12,69 EUR. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 12,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,73 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44'079 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,213 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 äusserte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 585.30 Mio. EUR gegenüber 518.10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,894 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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