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DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

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14.09.2026 16:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Kursabschlägen

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 12,20 EUR.

DEUTZ
11.49 CHF -6.99%
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Um 16:28 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 12,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 12,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 432'585 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 13,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 EUR am 18.11.2025. Mit einem Kursverlust von 39,92 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,213 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 585.30 Mio. EUR gegenüber 518.10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,894 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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