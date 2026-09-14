DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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14.09.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,9 Prozent auf 12,19 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,9 Prozent auf 12,19 EUR ab. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,18 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 273'954 DEUTZ-Aktien.
Am 10.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 8,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 66,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,213 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 585.30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 518.10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,894 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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