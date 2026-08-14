DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit angezogener Handbremse

Mit einem Kurs von 10,22 EUR zeigte sich die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 10,31 EUR. Bei 10,20 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'683 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei 12,50 EUR markierte der Titel am 27.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,228 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,914 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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