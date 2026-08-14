DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,17 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 10,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 216'756 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei 12,50 EUR erreichte der Titel am 27.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 22,91 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 27,93 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,228 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. DEUTZ veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,914 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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