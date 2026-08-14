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14.08.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag auf grünem Terrain

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,29 EUR.

DEUTZ
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Das Papier von DEUTZ konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 10,29 EUR. Bei 10,33 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 128'458 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2026 erreicht. 21,48 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,33 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 40,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,228 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,180 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 585.30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 518.10 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,914 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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