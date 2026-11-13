DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagnachmittag billiger

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 9,39 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,37 EUR nach. Mit einem Wert von 9,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 342'556 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 42,25 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,90 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,220 EUR. Am 05.11.2026 äusserte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,28 Prozent auf 553.90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 493.30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,740 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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