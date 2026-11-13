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13.11.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DEUTZ. Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 9,48 EUR.
Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 9,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 9,40 EUR. Bei 9,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 159'138 DEUTZ-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 13,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR ab. Abschläge von 22,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,220 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 05.11.2026. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,08 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 553.90 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 493.30 Mio. EUR umgesetzt.
In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,740 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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