DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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13.10.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag im Minus
Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 10,73 EUR nach.
Um 16:28 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 10,73 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,63 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 155'924 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 13,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,42 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 EUR am 18.11.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,207 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,180 EUR aus. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,97 Prozent gesteigert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,850 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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