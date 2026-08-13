DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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13.08.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 10,51 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 10,51 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 10,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39'614 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 12,50 EUR markierte der Titel am 27.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 15,92 Prozent niedriger. Bei 7,33 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 43,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,228 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,914 EUR je DEUTZ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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