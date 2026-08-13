DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 10,35 EUR. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 10,23 EUR. Bei 10,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 298'504 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,50 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2026. Gewinne von 20,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Abschläge von 29,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,228 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,914 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 3 Jahren eingebracht

DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt

MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor einem Jahr eingebracht