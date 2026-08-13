DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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13.08.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 10,50 EUR nach.
Um 12:28 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 10,50 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 10,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 118'890 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 12,50 EUR erreichte der Titel am 27.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,05 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,19 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,228 EUR belaufen. DEUTZ gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 585.30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 518.10 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,914 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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