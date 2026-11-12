DEUTZ Aktie News: DEUTZ verbilligt sich am Nachmittag

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 9,54 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 9,53 EUR. Bei 9,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 466'929 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 28,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,220 EUR aus. DEUTZ gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 553.90 Mio. EUR gegenüber 493.30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,748 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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