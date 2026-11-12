DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag schwächer

Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 9,71 EUR nach. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 9,61 EUR. Bei 9,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 196'083 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 37,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,220 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 05.11.2026 vor. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,08 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 493.30 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 553.90 Mio. EUR ausgewiesen.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,748 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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