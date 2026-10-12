DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 10,91 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,92 EUR. Bei 10,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 23'330 Stück.

Am 10.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 22,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 EUR am 18.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 32,81 Prozent wieder erreichen.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,207 EUR belaufen. Am 06.08.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 585.30 Mio. EUR im Vergleich zu 518.10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,850 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ greift offenbar zum Rotstift: Hunderte Jobs wackeln - so reagiert die Aktie

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen