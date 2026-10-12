DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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12.10.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagnachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 10,76 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 10,76 EUR ab. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 171'361 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,07 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,88 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,207 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 585.30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,850 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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