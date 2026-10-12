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12.10.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Kursverlusten

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Kursverlusten

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 10,76 EUR.

DEUTZ
10.03 CHF -0.75%
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Die DEUTZ-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 10,76 EUR abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 10,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 81'147 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 24,07 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Mit einem Kursverlust von 31,88 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,207 EUR belaufen. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 585.30 Mio. EUR im Vergleich zu 518.10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,850 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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