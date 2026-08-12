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12.08.2026 09:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag leichter

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,71 EUR.

DEUTZ
9.91 CHF -1.02%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 10,71 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,70 EUR. Bisher wurden heute 27'825 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 12,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2026). Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 14,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 46,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,227 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,16 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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