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12.08.2026 16:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ behauptet sich am Mittwochnachmittag

DEUTZ Aktie News: DEUTZ behauptet sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von DEUTZ zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die DEUTZ-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 10,74 EUR.

DEUTZ
9.91 CHF -1.02%
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Mit einem Kurs von 10,74 EUR zeigte sich die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DEUTZ-Aktie bei 10,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 208'076 DEUTZ-Aktien.

Bei 12,50 EUR markierte der Titel am 27.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 16,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 7,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 46,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,227 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 585.30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2027 1,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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