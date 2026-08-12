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12.08.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochmittag billiger

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochmittag billiger

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 10,66 EUR ab.

DEUTZ
9.91 CHF -1.02%
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Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 10,66 EUR ab. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 10,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116'917 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,26 Prozent hinzugewinnen. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,227 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 585.30 Mio. EUR im Vergleich zu 518.10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2027 1,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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