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11.11.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 9,87 EUR.
Die DEUTZ-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 9,87 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 471'017 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 25,73 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,220 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 05.11.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 553.90 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 493.30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,748 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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