DEUTZ Aktie News: DEUTZ verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die DEUTZ-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 9,87 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 471'017 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 25,73 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,220 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 05.11.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 553.90 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 493.30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,748 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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