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11.11.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 9,83 EUR abwärts.
Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 9,83 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 9,83 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 230'449 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Bei 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 35,88 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,220 EUR je Aktie ausschütten. DEUTZ liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. DEUTZ hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 553.90 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 493.30 Mio. EUR eingefahren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,748 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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