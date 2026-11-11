DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag Verlust reich

Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 9,83 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 9,83 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 230'449 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 35,88 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,220 EUR je Aktie ausschütten. DEUTZ liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. DEUTZ hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 553.90 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 493.30 Mio. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,748 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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