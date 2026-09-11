DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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11.09.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Freitagvormittag fester
Die Aktie von DEUTZ zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 13,03 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 13,03 EUR. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,07 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64'534 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Am 09.09.2026 markierte das Papier bei 13,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,75 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,213 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,180 EUR aus. DEUTZ gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,894 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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