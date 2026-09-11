DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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11.09.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Freitagmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 12,96 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 12,96 EUR zu. Bei 13,22 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 197'365 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,213 EUR belaufen. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 585.30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518.10 Mio. EUR in den Büchern standen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,894 EUR je DEUTZ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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