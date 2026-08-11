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11.08.2026 16:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 10,76 EUR.

DEUTZ
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Das Papier von DEUTZ konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 10,76 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,79 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 10,67 EUR. Bisher wurden heute 375'582 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,50 EUR erreichte der Titel am 27.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,33 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,227 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. DEUTZ veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 585.30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 518.10 Mio. EUR eingefahren.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,16 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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