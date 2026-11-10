DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 10,07 EUR. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,37 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 9,97 EUR. Bisher wurden via XETRA 956'229 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 7,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 37,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,220 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 05.11.2026 vor. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 553.90 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 493.30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,748 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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