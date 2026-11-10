DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagmittag höher

Die DEUTZ-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 10,14 EUR. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 10,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 636'928 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 13,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (7,33 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,71 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,220 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. DEUTZ liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,08 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 553.90 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 493.30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,748 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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