DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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10.09.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag billiger
Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 13,30 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 13,30 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 13,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32'787 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Am 09.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,213 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,894 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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