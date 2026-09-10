DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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10.09.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von DEUTZ
Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 12,76 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 12,76 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 12,72 EUR. Mit einem Wert von 13,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 494'974 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 13,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 4,42 Prozent niedriger. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 42,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,213 EUR. DEUTZ veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 585.30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 518.10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,894 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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