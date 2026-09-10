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10.09.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Abschlägen

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 13,28 EUR abwärts.

DEUTZ
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Die DEUTZ-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 13,28 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 13,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 278'799 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei 13,35 EUR erreichte der Titel am 09.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 44,80 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,213 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 518.10 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,894 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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