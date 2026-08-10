DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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10.08.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 10,57 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 10,57 EUR zu. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49'440 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,50 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2026. Gewinne von 18,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Abschläge von 30,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,227 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 585.30 Mio. EUR im Vergleich zu 518.10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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