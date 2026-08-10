DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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10.08.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 10,59 EUR nach oben.
Um 16:28 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 10,59 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 451'780 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2026 bei 12,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 18,04 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,78 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,227 EUR aus. Am 06.08.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 518.10 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen.
Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2027 1,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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