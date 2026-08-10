DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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10.08.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 10,76 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 10,76 EUR zu. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 10,86 EUR. Bei 10,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 272'345 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 12,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 31,88 Prozent sinken.
DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,227 EUR belaufen. Am 06.08.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,16 EUR je DEUTZ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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