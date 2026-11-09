DEUTZ Aktie News: DEUTZ schiebt sich am Vormittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 09:28 Uhr 2,1 Prozent. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,50 EUR zu. Bei 9,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114'918 Stück gehandelt.

Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 13,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 41,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 28,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,218 EUR aus. DEUTZ gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 553.90 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 493.30 Mio. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,800 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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