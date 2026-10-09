DEUTZ Aktie News: Anleger greifen bei DEUTZ am Freitagvormittag zu

Das Papier von DEUTZ konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 10,86 EUR. Bei 10,98 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 10,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 23'408 Aktien.

Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 18,65 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,33 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 32,50 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,207 EUR aus. Am 06.08.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,850 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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