DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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09.10.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagnachmittag stabil
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Bei der DEUTZ-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 10,80 EUR.
Die DEUTZ-Aktie kam im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 10,80 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 11,18 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,77 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 10,96 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 349'966 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 23,61 Prozent Luft nach oben. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 32,13 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,207 EUR je DEUTZ-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 06.08.2026. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 585.30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,850 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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