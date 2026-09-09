DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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09.09.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Vormittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 13,10 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 13,10 EUR. Die DEUTZ-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,91 EUR nach. Mit einem Wert von 12,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 28'782 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 13,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 1,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 44,05 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,213 EUR. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 585.30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 518.10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,894 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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